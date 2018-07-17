النقد الدولي: سياسة المركزي المصري تجعل الاقتصاد أكثر صلابة

أكد سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري كانت فعالة جدا في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تعويم العملة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة في 2016/2017، مشيدا باستقرار الجهاز المصرفي في مصر.





وأوضح "لال"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سياسة المركزي المصري التي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الكلية تجعل الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذي ظهر في تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية مايو 2018، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة في أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع التضخم بدرجة محدودة في يونيو الماضي، مؤكدا أن ذلك يعكس تعديلا سعريا لا يتكرر، ومن المنتظر أن يكون تأثيره على التضخم مؤقتا.





وتوقع مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر أن يستمر انخفاض التضخم في اتجاه الرقم الأحادي على المدى المتوسط بفضل الإجراءات الفعالة التي تبنتها الحكومة المصرية.





وأشاد بالتزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية لخلق الحيز المالي المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي، كما يتم دراسة عدة إصلاحات على صعيدي السياسات والتشريع، حيث يجري حاليا وضع قانون جديد للإجراءات الضريبية، وإرساء نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وسيتم دمج مبادرات الإصلاح الحالية في استراتيجية للإيرادات تغطي المدى المتوسط وتشمل هيكل متكامل لمصلحة الضرائب المصرية يقوم على أساس الشرائح، وهو أمر ضروري لزيادة التحصيل الضريبي.





وشدد مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية، إذ أنه سيؤثر على كل جوانب العمليات التي تقوم بها مصلحة الضرائب ويشكل أساسا للإصلاح، لافتا إلى تطبيق أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز كفاءة العمليات لكل من مصلحة الضرائب ومؤسسات الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات لمعالجة عدم الامتثال، بما يحول دون التهرب الضريبي وعدم السداد، موضحا أن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ستؤدي إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي ودعم الإيرادات على أساس مستدام.





وتوقع لال أن تحقق الحكومة مستوى الـ2% من إجمالي الناتج المحلي للفائض الأولي في الموازنة للسنة المالية 2019/2018، مستكملا: "وستتوقف نتيجة العجز الكلي للمالية العامة بصورة جزئية على تطور أسعار الفائدة المحلية وتأثيرها على مصروفات الفائدة، لكن من السهل تحقيق المستوى المستهدف للعجز الكلي عند 8.8%".





وأكد لال مواصلة الصندوق دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري، وتقديم مشورته بشأن السياسات للمساعدة في تعظيم مكاسب الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبشأن الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، موضحا أن توفير مناخ الاستثمار المواتي يتميز في العادة بآفاق اقتصادية كلية مستقرة تدعمها سياسات سليمة وبيئة أعمال شفافة ترتكز على قواعد تنظيمية متسقة يمكن التنبؤ بها.



