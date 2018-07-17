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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمشروعات الصرف الصحي بقرى طما

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
خالد رياض
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي المحافظة ستقوم بالتشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى قرى طما والتى تبلغ تكلفتها 58 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى لتشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1380 وصلة بقرية أم دومة و 1346 وصلة بقرية الحلاقى.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين وتخدم خطط التنمية الشاملة .

ولفت الى أن مشروعات الصرف الصحى الممولة من البنك الدولى تبلغ قيمتها 313 مليون جنيه، وتم البدء فى التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى قرى البلينا مع بداية يوليو الجارى بتكلفة تبلغ 84 مليون جنيه حيث يضم المشروع شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية تبلغ 4545 وصلة بقرية السمطا، و1148 وصلة بقرية الحلافى، و1148 وصلة بقرية الغنيمية .

ومن جانبه قال محمد البدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة انه جارى الانتهاء من مشروعات صرف صحى مركز جرجا مع بداية اغسطس القادم والتى تبلغ تكلفتها 26 مليون جنيه لتشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 550 وصلة بقرية كويز و660 وصلة بقرية مقلد.

وأضاف "كما يتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا فى 30 ديسمبر من العام الجارى والتى تبلغ تكلفتها 90 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية حيث تبلغ عدد الوصلات المنزلية بقرية المحاسنة 1964 وصلة وعدد 2450 وصلة بقرية القرعان و 2600 وصلة بقرية بيت داوود".

كما تدخل خدمة الصرف الصحى بقرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج فى بداية يوليو من العام القادم والتى تبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه لتنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1924 بقرية المحامدة وعدد 1000 وصلة بقرية دمنو وعدد 1150 وصلة بقرية المزالوة.

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