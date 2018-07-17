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مرأة

هاني الناظر يحذر من عادة يفعلها الرجال في العمل والسيارة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
ريهام قدري
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، من الوقوف المباشر أو الجلوس في المكتب أو النوم في المنزل أمام المراوح وأجهزة التكييف، خاصة إذا كان الجسم يفرز عرقا والملابس مبتلة وخاصة الرجال.

ونصح الناظر، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، بعدم توجيه فتحات التكييف في السيارات مباشرة لمناطق الوجه والصدر، وذلك حتى نتجنب الإصابة بنزلات برد والتهابات في العضلات يصاحبها شعور بآلام في المفاصل.

وأوضح أن تحذيراته جاءت بناءً على ملاحظته انتشار بعض من تلك الحالات هذه الأيام.

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