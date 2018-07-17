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حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخدرات وأسلحة في حملات أمنية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:43 ص
أمن الإسكندرية
أمن الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
شنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت ضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تم ضبط بندقية آلية رشاش بندقية خرطوش طبنجة9 مم فرد محلي الصنع ذخائر مختلفة.

وفي مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، تم ضبط قضيتي اتجار في مخدر "الحشيش"، بواقع وزن 130 جراما، و10 قضايا اتجار في الأقراص المخدرة بواقع 870 قرصا.

وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط المدعو "ك ف ح"، 32 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم أول الرمل، وبحوزته عدد 68 لفافة لمخدر الهيروين " تزن حوالي 100 جرام تقريبًا - بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم أول الرمل وجاري العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط كل من "م ح ع"، 26 عاما، عاطل مقيم دائرة القسم السابق ضبطه في 7 قضايا (سلاح - مخدرات)، و"م ا ال"، 24 عاما، عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزتهما 18 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالي 180 جراما بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

وضبط أيضا المدعو "ا ا ا"، 20 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم مينا البصل بحوزته 12 قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 140 جراما تقريبًا بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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