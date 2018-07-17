تعرف على أكثر الدول العربية ارتفاعا في درجات الحرارة

سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية في العديد من دول العالم، كذلك شهد عدد كبير من المناطق العربية طقسا ملتهبا، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.





فعلى صعيد العالم العربي، تم تسجيل درجات حرارة قياسية هذا العام في عدة مناطق، فعلى سبيل المثال، بلغت درجة الحرارة 51.5 درجة مئوية في دبي في 10 يوليو الجاري و51 درجة مئوية في العمارة في العراق في 4 يوليو الجاري.



