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منوعات

تعرف على أكثر الدول العربية ارتفاعا في درجات الحرارة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:51 ص
سمر صالح
سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية في العديد من دول العالم، كذلك شهد عدد كبير من المناطق العربية طقسا ملتهبا، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

فعلى صعيد العالم العربي، تم تسجيل درجات حرارة قياسية هذا العام في عدة مناطق، فعلى سبيل المثال، بلغت درجة الحرارة 51.5 درجة مئوية في دبي في 10 يوليو الجاري و51 درجة مئوية في العمارة في العراق في 4 يوليو الجاري.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، الأحد الماضي، تنبيها حول ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، وبلوغها 50 درجة مئوية بين الساعتين التاسعة صباحا والخامسة مساء بحسب التوقيت المحلي السعودي.

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