فضيحة.. الجبلاية يكرم جهاد جريشة بـ25 ألف جنيه!!

تلقى جهاد جريشة، الحكم الدولى المصرى، ضربة موجعة من قبل اتحاد كرة القدم بشان مكافأة مشاركته فى بطولة كأس العالم بروسيا 2018.



وعلم "صدى البلد" أن الحكم الدولى المصرى حصل على مكافأة من قبل اتحاد كرة القدم تقدر بـ 25 ألف جنيه فقط حتى الآن كنوع من الإعداد لمشاركته فى مونديال روسيا، وهى القيمة الأضعف والأقل قيمة ما بين حكام العالم أجمع، وهو ما يشير إلى مدى تقصير الجبلاية فى حق تكريم جهاد جريشة، الحكم الأول فى مصر، والذى يعد أحد أهم الحكام العرب والأفارقة على الساحة العالمية.



وكانت هناك أنباء أفادت بأن الجبلاية ستكرم جهاد جريشة بمبلغ مالى يصل إلى 200 ألف جنيه، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن، لتستمر مهازل الجبلاية فى الفترة الأخيرة بعد كارثة إدارة معسكر المنتخب الوطنى فى كأس العالم.



يذكر أن جهاد جريشة أدار مباراة إنجلترا وبنما بمنافسات كاس العالم بروسيا، وظهر بمستوى فنى مميز للغاية، وهو ما أدى إلى تلقيه عرضا للتحكيم فى الدورى الصينى.