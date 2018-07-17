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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدي أسفها حيال مزاعم اليابان بملكيتها لجزر دوكدو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها الشديد حيال تعزيز اليابان لمزاعمها الخاصة بملكية جزر دوكدو في المبادئ التوجيهية المنقحة للكتب المدرسية.

جاء ذلك ردا على إعلان الحكومة اليابانية عن تنقيح المبادئ التوجيهية للكتب المدرسية في اتجاه مزيد من توضيح موقفها بأن جزر دوكدو تنتمي إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نو كيو دوك - في تصريح اليوم، الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "إن حكومة سول تشعر بالأسف الشديد إزاء خطوة اليابان هذه وتدعوها إلى التراجع عنها".

وأضاف أن اليابان تصر على مزاعمها السخيفة استنادا إلى إدراكها التاريخي الخاطئ بشأن جزر دوكدو التي تتبع لأراضي كوريا الجنوبية بوضوح، مؤكدا أن اليابان إذا قامت بتعليم أجيال المستقبل هذه المبادئ التوجيهية، فسوف تفقد فرصة للتعبير عن أسفها على أخطائها الماضية واستشراف مستقبل جديد.

وشدد دوك على أن الحكومة الكورية الجنوبية لن تتسامح مع أي استفزاز ضد جزر دوكدو التي تتبع لأراضيها الجنوبية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي.

يشار إلى أن جزر دوكدو التي تقع أقرب إلى كوريا الجنوبية من اليابان في البحر الشرقي تظل مصدرا متكررا للتوتر بين الجارتين، وقد ادعت اليابان مرارا سيادتها الإقليمية على الجزر التي تعرف فيها باسم تاكيشيما.

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