تحيا مصر يسلم الشباب 50 سيارة نقل 1.5 طن تنفيذا لتوجيهات السيسي

سلّم صندوق تحيا مصر، اليوم، الثلاثاء، دفعة جديدة من السيارات النقل حمولة 1.5 طن بإجمالي 50 سيارة للشباب المستفيدين من برنامج "التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل" من محافظات "الأقصر، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، أسيوط، دمياط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، مطروح، بني سويف، المنيا، والفيوم".



وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، في بيان، إن تسليم هذه السيارات يأتي استكمالا لتنفيذا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير مشروعات لتشغيل الشباب للمساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأضاف "عبد الفتاح" أن مشروع سيارات النقل والنقل المبرد يهدف إلى توفير 1500 فرصة عمل للشباب في 22 محافظة، مشيرًا إلى أنه بتسليم هذه الدفعة الجديدة من السيارات يصبح إجمالي ما تم تسليمه للشباب 295 سيارة حمولة 1.5 طن على مستوى 22 محافظة حتى الآن.



جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر وزّع 500 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان لتوفير فرص عمل وزيادة عدد منافذ توزيع السلع التموينية في المحافظات، إلى جانب توزيع 1000 سيارة تاكسي على الشباب المستفيدين من برنامج التمكين الاقتصادي في 10 محافظات توفر ما يقرب من 2000 فرصة.