ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تحيا مصر يسلم الشباب 50 سيارة نقل 1.5 طن تنفيذا لتوجيهات السيسي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
سلّم صندوق تحيا مصر، اليوم، الثلاثاء، دفعة جديدة من السيارات النقل حمولة 1.5 طن بإجمالي 50 سيارة للشباب المستفيدين من برنامج "التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل" من محافظات "الأقصر، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، أسيوط، دمياط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، مطروح، بني سويف، المنيا، والفيوم".

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، في بيان، إن تسليم هذه السيارات يأتي استكمالا لتنفيذا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير مشروعات لتشغيل الشباب للمساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "عبد الفتاح" أن مشروع سيارات النقل والنقل المبرد يهدف إلى توفير 1500 فرصة عمل للشباب في 22 محافظة، مشيرًا إلى أنه بتسليم هذه الدفعة الجديدة من السيارات يصبح إجمالي ما تم تسليمه للشباب 295 سيارة حمولة 1.5 طن على مستوى 22 محافظة حتى الآن.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر وزّع 500 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان لتوفير فرص عمل وزيادة عدد منافذ توزيع السلع التموينية في المحافظات، إلى جانب توزيع 1000 سيارة تاكسي على الشباب المستفيدين من برنامج التمكين الاقتصادي في 10 محافظات توفر ما يقرب من 2000 فرصة.

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لإسرائيل

أمين الفتوى: الحنث بهذا الحلف ليس عليه كفارة.. فيديو

التمويل العقارى: صرف أول شريحة من قرض الـ20 مليار جنيه

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر

أمن دمياط كشف حيَلهم.. كيف يبدع المهربون في إخفاء الآثار في حاويات الأثاث.. صور

مصدر باتحاد الكرة: حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب بشرط واحد

اتحاد الكرة يكشف آخر تفاصيل اختيار المدير الفني للمنتخب

قرار عاجل من تييري هنرى بشأن مسيرته التدريبية فى المستقبل

حكم شراء لحوم بدلا من الذبح في العقيقة.. فيديو

اليوم .. 8 مواجهات نارية بدورى أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات
الري: 6.5 مليار جنيه تكلفة مشروع قناطر أسيوط.. فيديو
الرى: مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم 5 محافظات.. فيديو
المرور: كثافات أعلى الدائري وعلى طريق السويس.. فيديو
المترو: وقف السائق صاحب واقعة طفل الكابينة وإحالته للتحقيق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟