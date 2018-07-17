الأمن يحذر جماهير الأهلي من التوجه لـ ستاد برج العرب دون تذكرة

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، عن عدد من التحذيرات للجمهور بالتزامن مع إقامة مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى، ونادى تاونشيب، والمقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب.



وحذرت المديرية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أي شخص من الاقتراب من الاستاد دون تذكرة أو تصريح، مؤكدة أن من يفعل ذلك سيتم القبض عليه فورا وعرضه على النيابة العامة.



كما حذرت المديرية من أنه سيتم القبض على أي شخص يحمل أو يقوم بتسهيل دخول أي علم بخلاف علم مصر وعلم النادى الأهلى.



وشددت المديرية على منع رفع أي من الجماهير أي لافتات أو بانرات تنال من قيمة أي كيان أو شخص، مؤكدة أنه سيتم التعامل بالقانون ولن يتم السماح لأحد بمخالفة هذه التعليمات.



كانت مديرية أمن الإسكندرية أنهت الاستعداد لإقامة مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى، ونادى تاونشيب، مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب.



وعقد اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اليوم، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن، الأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكره المصرى وشركة فالكون والجهات المعاونة من المحافظة، وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.