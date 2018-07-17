كارتيرون: ثقتي بلا حدود في لاعبي الأهلي لعبور عقبة تاونشيب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي جاهز لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال كارتيرون إنه تم الاستقرار على خطة اللعب التي سنخوض بها لقاء اليوم، ولدينا دوافع عديدة لحصد النقاط الثلاث والعودة من جديد للمنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية.



وأوضح أنه طالب لاعبي الأهلي بضرورة اللعب اليوم على هدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز؛ للخروج من الموقف الحالي، مؤكدًا أن مباراتي تاونشيب بطل بتسوانا ستكونان بمثابة نقطة تحول في منافسات دور المجموعات في هذه النسخة.



وأشار المدرب الفرنسي إلى ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز اليوم على بطل بتسوانا، مؤكدًا أن الجميع سيسعى لبلوغ هدف واحد لا بديل عنه هو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

