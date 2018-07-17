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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. إقبال كثيف للطلاب على معامل جامعة عين شمس باليوم الثاني

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:09 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
واصلت معامل جامعة عين شمس عملها لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2018، حيث شهد معمل كلية الآداب بالجامعة اقبال شديد لطلاب الثانوية العامة 2018، وفيما كان الاقبال متوسطا بمعمل جنيدي بكلية الحاسبات، واترتفعت معدلات توافد الطلاب عن اليوم الأول للتنسيق، وتستمر الجامعة في استقبال طلاب المرحلة الأولى حتى يوم الجمعة القادمة 20 يوليو الجاري من التاسعة صباحا وحتى الثالث عصرًا وفقًا للحد الأدنى المعلن لكل شعبة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

واستقبلت معامل الجامعة في اليوم الأول قرابة 660 طالب تصدرتها معامل كلية الآداب والحاسبات، حيث خصصت 6 مقرات رئيسية لإستقبال الطلاب بها أكثر من 14 معمل مزودة بأكثر 350 جهاز كمبيوتر وأماكن للإنتظار وذلك للتيسير على الطلاب كما تم مراعاة توزيعها في مختلف الكليات، وهى: "كلية التربية بروكسي، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكيلة الزراعة بشبرا، وكلية الآداب، وكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسي، ومعامل الحاسب بالمدينة الجامعية بنين".

وشكلت جامعة عين شمس لجنة عليا لأعمال التنسيق بالجامعة تحت رئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجميع عمداء الكليات، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، و محمد الديب الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب.

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