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حوادث

شاهد في قضية بيت المقدس: أحد زملائي توفى في انفجار مديرية أمن الدقهلية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:45 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الثلاثاء، الاستماع لأقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمين بارتكابهم 54 جريمة، من بينها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.

وقال شاهد الإثبات أيمن سليمان، أمين شرطة بالبحث الجنائى، إنه كان متواجدا بمقر عمله بمديرية أمن الدقهلية وقت حدوث التفجير الذي وقع بجوارها، حيث أصيب بسببه بقطع فى العصب السابع وفقد الوعى ونقل عقب ذلك للمستشفى، موضحا أن أحد زملائه بالمكتب توفى جراء الانفجار، كما أدى الانفجار إلى تدمير واجهة المديرية ونوافذها.

وأدلي شاهد الإثبات الثاني أمين الشرطة مصطفى الهادى بأقواله، موضحا أنه كان قائد مدرعة متمركزة أمام مبنى مديرية امن الدقهلية، وأنه أصيب بجروح وكدمات فى الوجه وأنحاء متفرقة بالجسم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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