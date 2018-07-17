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حوادث

القبض على متهم هارب من حكم مؤبد في قضية تزوير بأبوحمص

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:47 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة أبو حمص بمديرية أمن البحيرة خلال حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والعناصر الخطرة والقضاء على البؤر الإجرامية، من القبض على متهم هارب من حكم مؤبد بقضية "تزوير".

كان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو حمص بالقبض على المتهم "رأفت. م"، 51 سنة، مقيم عزبة برجل بمركز أبو حمص، مطلوب ضبطه فى قضية جنايات مركز أبو حمص "تزوير" ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالحكم الصادر ضده، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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