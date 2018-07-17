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أخبار العالم

يوم أسود للعسكريين الأتراك تزامنا مع ذكرى الانقلاب الفاشل

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:40 م
صدى البلد
رحيم يسري
أصدرت النيابة العامة في تركيا قرارًا باعتقال 47 عسكريًا معظمهم في الخدمة، في إطار تحقيقات محاولة انقلاب عام 2016 الفاشل.

وبحسب قرار النيابة العامة الصادر عن مدينة مانيسا غرب تركيا، هناك 38 من الصادر بحقهم قرار توقيف في الخدمة حاليًا، بينما فصل الباقون من العمل في أوقات سابقة، وفقا لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن التركية داهمت منازل في 26 مدينة لمطاردة العسكريين ولا تزال عمليات التفتيش والبحث جارية عنهم.

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المؤبد على 31 رتبة عسكرية من بينهم القائد السابق لمدارس قوات الدرك "الجاندارما" العميد صادق كور أوغلو، في القضية المتهم فيها 316 شخصية عسكرية على خلفية الأحداث التي شهدتها قيادة مدارس الجاندرما في أنقرة خلال أحداث انقلاب 15 يوليو 2016، وأوضحت الصحيفة أن الحكم بالسجن المشدد المؤبد في حق 31 رتبة عسكرية، جاء بتهمة القتل العمد، ومحاولة إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، قد أعلنت أن السلطات التركية اعتقلت خلال عامين، 160 ألف شخص، وقامت بطرد أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم الحكومية المدنية والعسكرية.

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