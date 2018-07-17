أم بلا رحمة تعذب طفلتها حتى الموت.. فيديو

هل هذا الفعل القبيح من أجل البحث عن الشهرة على مواقع التواصل وعلى حساب هؤلاء الأطفال الأبرياء؟ أم أن هناك مشاكل زوجية وأسرية أدت بهذه الزوجة إلى هذا الفعل المنكر؟ الحقيقة أن ظاهرة تعذيب الاطفال أصبحت تطفو على السطح بكثرة تحتاج إلى وضع حلول سريعة صارمة ورادعة لها.

على مرأى ومسمع الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خنقت أم بلا رحمة طفلتها الرضيعة حتى كادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.ووثقت الأم لحظة تعذيب ابنتها من خلال مقطع فيديو، لتصبح جريمة قتل مكتملة الأركان، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الفيديو على نطاق واسع، وقيل إنه لسيدة سعودية اعتدت على ابنتها بالضرب المبرح وخنقها بسبب مشاكل أسرية.وعلى إثر هذا الفيديو تصدر "هاشتاج"، #أم_تعذب_بنتها، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمملكة العربية السعودية.وطالب المغردون على "الهاشتاج" بسرعة التحرك للقبض على الأم، وتفاعلت وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في تغريدة على "تويتر": "تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل".