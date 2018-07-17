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رياضة

المسابقات تعلن موعد انطلاق منافسات كأس مصر بدون الدوليين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:07 م
كأس مصر
كأس مصر
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين انطلاق مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجديد يوم 8 أكتوبر المقبل بدون الدوليين.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت انطلاق الدورى العام يوم 31 يوليو الجارى، بمباريات الأندية المشاركة فى البطولات العربية، وعلى رأسها الاتحاد السكندرى والزمالك، حتى تستطيع خوض جولتين بالدورى قبل افتتاح مشوارها فى البطولة العربية.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب فى الجولة الأولى، فيما يلعب الزمالك مع بتروجت، والأهلى مع الإسماعيلى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدورى على استاد السلام بالقاهرة، بعد موافقة الأمن.

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