ضبط 15 متهما و40 لفافة هيروين وحشيش وأسلحة بالبحيرة



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم .وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة انضباطية للقضاء على البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة لتنفيذ الأحكام تحت إشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير الأمن وبتوجيها اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى .أسفرت الحملة عن ضبط:15 متهما بينهم 10 متهمين بحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء عبارة عن" 4 بنادق خرطوش وآلية وطبنجة مطموسة الأرقام و5 مطاوى قرن غزال".كما تمكنت الحملة من ضبط 5 مروجين للمخدرات أثناء ترويجهم "29 لفافة هيروين ،11 قطع حشيش و50 قرصا مخدرا" وضبط بحوزتهم مبلغ ألف جنيه و5 هواتف محمول.