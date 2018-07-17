السجون تستجيب لالتماس سجينين بزيارة والدة أحدهما وزوجة الآخر

وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس نزيلين من نزلاء سجن دمنهور رجال، لزيارة والدة أحدهما وزوجة الآخر، والمودعتان بسجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور رجال.



جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلة الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون اإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.