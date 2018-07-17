رئيس تنزانيا: حزب الثورة الحاكم بالبلاد سيستمر في السلطة للأبد

أعلن الرئيس التنزاني "جون بومبيه ماغوفولي"، أن حزب الثورة الحاكم في البلاد (حزب شاما شا مابيندوزي) سيستمر في السلطة إلى الأبد ، وذلك في خطاب أذيع على الهواء مباشرة في الإذاعة والتلفزيون المحلي للبلاد.



وتأتي هذه التصريحات،حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم "الثلاثاء"،أثناء إطلاق أعمال بناء مركز تدريب لكوادر حزبه "كيباها" بالقرب من العاصمة "دار السلام" ، وتم إهداء المركز لذكرى "جوليوس نايريرى" مؤسس الحزب.



وأكد الرئيس التنزاني أن المعارضين سيواجهون دائما مشكلات.. موضحا أن حزب الثورة سيستمر إلى الأبد، داعيا أعضاء الحزب إلى رفع الرأس حيث أنه لا يوجد بديل عن حزبه .



جاء ذلك في حضور أعضاء حزبه وممثلو الأحزاب الحاكمة في الصين وجنوب أفريقيا وناميبيا وموزمبيق وزمبابوي.



وقال "ماغوفولي" إن بناء مركز التدريب الذي قام الرئيس التنزاني بإطلاقه سيتكلف 45 مليون دولار وهي منحة من الصين.



يذكر أن ماغوفولي تولى منصبه منذ عام 2015 ، وشغل سابقا عدة مناصب وزارية منها وزير العمل ووزير الأراضي والمستوطنات البشرية ووزير الأسماك والثروة الحيوانية في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015 ، كما خدم كعضو في البرلمان التنزاني من عام 1995 وحتى عام 2015.

