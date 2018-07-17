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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. 400 طالب سجلوا الرغبات بهندسة القاهرة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:59 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن عبد الحميد حسن، المشرف على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2018 بلغ نحو 400 طالب وطالبة حتى الآن.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.

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