ضبط مالك شركة استيراد وزوجته بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية فى ضبط مالك شركة استيراد وتصدير وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.



كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من "رامى. أ"، مالك شركة استيراد وتصدير، وآخرين بقيام كل من المدعو "طارق. م"، مالك شركة استيراد وتصدير مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد، تعد، شيك" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده فيها 8 سنوات حبسا، وزوجته "وفاء. م"، موظفة بمستشفى، مطلوب التنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها فى قضية "تبديد"، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 4 ملايين و50 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الإكسسوارات الحريمى مقابل نسبة ربح قدرها 20% كل ثلاثة أشهر، إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.



توصلت التحريات إلى صحة البلاغ وقيام المتهمين باتخاذ الشركة ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.