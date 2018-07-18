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تعرف علي المعدل الأسبوعى الصحى لتناول البروتين بنوعيه

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:14 ص
صدى البلد
رانا عصمت
البروتين من أهم العناصر الضرورية لجسم الإنسان، ويجب الحصول يوميا على حصة محددة منه للحفاظ على سلامة العضلات والأنسجة والعديد من أعضاء الجسم.

من المفاهيم الخاطئة لدى البعض أن البروتين يتوافر فقط فى اللحوم، فيما يؤكد الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، أن هناك مصادر أخرى ومتعددة له وربما تفوق أهميتها ما نحصل عليه من اللحوم الحيوانية.

قسم يوسف علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك، مصادر البروتينات إلى قسمين هما:

القسم الأول البروتين الحيوانى: ويتم الحصول عليه من اللحوم الحمراء ولحم الدجاج والرومى والأسماك.

القسم الثانى البروتين النباتى: ويمكن الحصول عليه من بعض أنواع البقوليات كالفول والعدس وأيضا الماشروم.

عن طريقة وكمية تناول البروتينات بنوعيها على مدار الأسبوع نصح خبير التغذية، بعدم تناول اللحوم الحمراء لأكثر من مرة واحدة فى الأسبوع ومرة للحوم البيضاء وبكمية لا تتجاوز كف اليد.

كما يجب الحرص على تناول الأسماك كأهم مصدر للبروتين الحيوانى، والأحماض الدهنية المهمة لسلامة الأعصاب والشرايين.

وبتناول الأسماك بما لا يقل عن مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع الواحد، أما عن المصادر النباتية للبروتين فيجب تناولها بما لا يقل عن مرتين فى الأسبوع.

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