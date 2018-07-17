كارفاليو يخضع للكشف الطبي في ريال بيتيس

وصل لاعب الوسط البرتغالي الدولي ويليام كارفاليو، إلى إشبيلية، للتوقيع على عقد مع ريال بيتيس يمتد حتى عام 2023، علما بأنه غير مرتبط بأي فريق حاليا، بعد فسخ عقده مع سبورتينج لشبونة.



ومن المقرر أن يخضع كارفاليو للفحوصات الطبية اليوم، الثلاثاء، قبل توقيعه على العقد وتقديمه للصحفيين خلال المساء.



وشارك كارفاليو مع منتخب البرتغال في مونديال روسيا 2018، وأيضًا في مونديال البرازيل 2014، وخاض معه 47 مباراة وتُوج معه بكأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا.



وكان صاحب الـ 26 عاما، فسخ عقده مع "الأسود" في 11 يونيو الماضي من طرف واحد لسبب وجيه، بعد قيام مجموعة من الجماهير باقتحام مقر النادي والاعتداء على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني.