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رياضة

فتحي مبروك:تشكيلة محمد يوسف الأفضل في لقاء تاون شيب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق الأحمر أمام تاون شيب البتسواني بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تمثل مباراة استعادة الثقة مرة أخرى للفريق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة هامة للغاية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني الجديد والجماهير، وأعتقد أن الفريق أقرب للفوز".

وأردف: "قرار كارتيرون باللعب بنفس تشكيل الفريق في الموسم الماضي هو الأنسب والأصلح في الوقت الحالي، خصوصا وأن هؤلاء اللاعبين لديهم خبرات إفريقية كبيرة".

وأكمل: "أيضا أرى أن محمد يوسف، المدرب العام، كان له رأي كبير في تشكيل الفريق لمباراة تاون شيب، كون باتريس كارتيرون لم يتولى المسئولية سوى من أيام قليلة".

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