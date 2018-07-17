سقوط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بكفر الشيخ

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر النصب والاحتيال على المواطنين بكفر الشيخ والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاق ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا قيام كل من المدعو "مصطفى. ع"، مدير عام بشركة كهرباء كفر الشيخ "بالمعاش"، والمدعو "محمد. م"، نجل الأول، حاصل على بكالوريوس تجارة ومسئول عن مكتب للخدمات التعليمية، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاقهم أو ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب أوراق ومستندات مزورة، مُتخذين من مكتب للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ مقرًا لمزاولة نشاطهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بمقر المكتب المُشار إليه، وعُثر بداخله على مجموعة كبيرة من عقود الاتفاق بعضها خالى البيانات لقبول راغبى الحصول على شهادات منسوبة لوزارة التربية والتعليم بإحدى الدول العربية وأخرى بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر للخارج، مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات والمحررات منسوبة إلى جهات حكومية بذات الدولة تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد بتقدمهم للامتحانات بتلك الدولة "مزورة".



إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشهادات بعضها خالى البيانات بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"، ومجموعة من توكيلات محررة باسم المكتب بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة كبيرة من الكارنيهات، و20 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للمدارس بدولة السودان، وكمية من إيصالات إيداع نقدية بالعملة الأجنبية وحوالات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة مرسلة للمتهم بالبنوك المختلفة، ومبلغ 7.000 جنيه مصرى، وجهاز إسكانر، وماكينة طباعة، وجهاز كمبيوتر محمل عليه صور للشهادات والأوراق المضبوطة وكشوف بأسماء ضحاياهما.



وبمواجهة المتهم، اعترف بمزاولته لنشاطه المؤثم بالنصب والاحتيال على المواطنين وحصوله على تلك المستندات حال تردده على دولة السودان من أشخاص مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الثانى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.