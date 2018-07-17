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أخبار العالم

انطلاق أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين بمبادرة طريق مكة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:49 م
صدى البلد
سمر صالح
انطلقت اليوم، الثلاثاء، أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" الخاصة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم.

جاء ذلك بعد تدشين المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، بحضور رئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

وقال موقع "الوئام" السعودي إن المشاركين في تدشين المبادرة، اطلعوا على تنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها، والتقوا بطلائع الحجاج الإندونيسيين المغادرين عبر المسار الإلكتروني الموحد بمطار جاكرتا والوقوف على انطباعاتهم عنها.

وأوضح رئيس الوفد السعودي اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى أن خدمة طريق مكة تأتي وفق اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للمبادرة في تطوير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير أداء فريضة الحج لكل من استطاع إليه سبيلا من المسلمين.

وقال اليحيى إن وزارة الداخلية بمتابعة مباشرة من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حرصت على تطوير الخدمة ضمن برامج التحول الوطني ٢٠٢٠، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف: "تم اليوم تدشين أول رحلة لحجاج إندونسيا المستفيدين من خدمة طريق مكة، وقبل ذلك تم تدشين أول رحلتين لحجاج ماليزيا من مطار كوالامبور، وبإذن الله تعالى تطبق مبادرة مكة في أي دولة تبدي رغبتها في الاستفادة منها".

وتم البدء بتطبيق مبادرة طريق مكة تجريبيًا خلال موسم حج العام الماضي ١٤٣٨ه،ـ وذلك على نسبة محددة من حجاج ماليزيا، بينما تشمل في العام الجاري 1439هـ جميع حجاج ماليزيا، وتم تدشين أول رحلتين لحجاج ماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتشمل المبادرة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة.

ويتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم، لتقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، واستلامهم لها في مكان إقامتهم بكل يسر وسهولة.

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