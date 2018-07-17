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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. شروط إضافية للقبول بالمعاهد العليا الخاصة للغات

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:04 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الشروط الإضافية للقبول ببعض الكليات والمعاهد، وذلك بتنسيق الجامعات 2018، لطلاب الثانوية العامة.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري الشروط الإضافية للقبول بالمعاهد العليا الخاصة للغات والتي جاءت على النحو التالي، حيث يشترط للقبول بهذه المعاهد حصول الطالب على 55% على الأقل في اللغتين الأجنبيتين أو إحداهما فى حالة دراسة الطالب لغة واحدة فقط.

وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

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