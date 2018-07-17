معامل جامعة المنيا تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

تواصل معامل جامعة المنيا في استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد ، والتي تستمر مرحلة التنسيق حتى يوم الجمعة المقبلة.



وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا بأن الجامعة خصصت ثلاث معامل بها بمدينة الطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي بسعة 30 جهاز كمبيوتر، ومعمل كلية دار العلوم بسعة 40 جهاز كمبيوتر، ومعمل كلية التربية الرياضية بسعة 30 جهاز داخل الحرم الجامعي لإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، وذلك بإجمالي 100 جهاز كمبيوتر متصلة بشبكات الإنترنت تسهيلا على الطلاب لتسجيل رغباتهم.



وأضاف الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن فرع مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة يقدم خدماته الإرشادية للطلاب لتسجيل رغباتهم وطباعتها بالمجان، كما أنه يقوم بحل المشاكل والأخطاء في بيانات الطلاب وأرقامهم السرية، بالإضافة إلى إرشادهم بكيفية تقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات الراغبين بها وجميع الاستفسارات الخاصة بعمليات إدخال البيانات وتوافر الكليات المتاحة لهم بالجامعات المختلفة، وذلك بمساعد أخصائيين شئون تعليم وطلاب لمساعدة الطلاب وإرشادهم.

