ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

معامل جامعة المنيا تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:55 م
صدى البلد
أيمن رياض
تواصل معامل جامعة المنيا في استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد ، والتي تستمر مرحلة التنسيق حتى يوم الجمعة المقبلة.

وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا بأن الجامعة خصصت ثلاث معامل بها بمدينة الطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي بسعة 30 جهاز كمبيوتر، ومعمل كلية دار العلوم بسعة 40 جهاز كمبيوتر، ومعمل كلية التربية الرياضية بسعة 30 جهاز داخل الحرم الجامعي لإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، وذلك بإجمالي 100 جهاز كمبيوتر متصلة بشبكات الإنترنت تسهيلا على الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأضاف الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن فرع مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة يقدم خدماته الإرشادية للطلاب لتسجيل رغباتهم وطباعتها بالمجان، كما أنه يقوم بحل المشاكل والأخطاء في بيانات الطلاب وأرقامهم السرية، بالإضافة إلى إرشادهم بكيفية تقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات الراغبين بها وجميع الاستفسارات الخاصة بعمليات إدخال البيانات وتوافر الكليات المتاحة لهم بالجامعات المختلفة، وذلك بمساعد أخصائيين شئون تعليم وطلاب لمساعدة الطلاب وإرشادهم.

ترشيحاتنا

خاميس رودريجز يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

تحيا مصر يسلم الشباب 50 سيارة نقل 1.5 طن تنفيذا لتوجيهات السيسي

معز مسعود: لم أرتكب حراما بزواجي من شيري عادل

تفاصيل مشاجرة رحمة حسن مع معجب

شاهد .. أمواج تسونامي تضرب الشوارع بـ إسبانيا

نقابة الأطباء تحذر: لا نقبل خريجى العلوم الصحية التطبيقية

لم تكن الأولى.. من هو سلطان البهرة الذي تبرع ثلاث مرات لصندوق تحيا مصر؟

مفاجأة.. كلوب يقرر استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول بأمريكا

الإسماعيلى يحسم ضم أحمد الشيخ إلى القلعة الصفراء

فضيحة جديدة تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة

كورتوا ينضم إلى ريال مدريد خلال أيام

غضب في واشنطن بسبب ضعف شخصية ترامب أمام بوتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟