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رياضة

اهداف نهائي مونديال 2018

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:58 م
صدى البلد
نور عادل
اهداف نهائي مونديال 2018.. نجح منتخب فرنسا في التتويج ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وذلك عقب الفوز على نظيره منتخب كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين فقط.

اهداف نهائي مونديال 2018.. وشهد الشوط الأول تقدم منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف، حيث جاء هدف فرنسا الأول في الدقيقة 18 برأس مهاجم كرواتيا ماندزوكيتش الذي وضع الكرة عن طريق الخطأ في مرماه وتعادل بيرسيتش في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

اهداف نهائي مونديال 2018، فيما جاء هدف ثانٍ لمنتخب فرنسا قبل نهاية الشوط الأول سجله الفرنسي أنطوان جريزمان من ركلة جزاء احتسبها الحكم، وذلك بعدما تم اللجوء إلى تقنية الـvar، وكانت أول مرة تطبق في نهائي بطولة كأس العالم.

اهداف نهائي مونديال روسيا كانت شاهدة على شوط ثانٍ قوي للغاية، حيث سجل بوجبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 59 ثم أضاف مبابي الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65، وقلص ماندزوكيتش النتيجة بهدف ثان لكرواتيا بعد خطأ فادح من حارس مرمى فرنسا الذي حاول مراوغته فاقتنصها ووضعها في المرمى في الدقيقة 69.

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