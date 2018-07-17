إجراء اختبارات التأهل للمسابقات الدولية فى حفظ القرآن بالإسكندرية

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية عقدت اليوم، الثلاثاء، اختبارات التأهل للمسابقات الدولية فى حفظ القرآن الكريم بمقر المركز الثقافى الإسلامى بحضور الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ محمود نصر، رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية، وإيهاب البهى، مدير المركز الثقافى الإسلامى بالمحافظة.



وأضاف العجمى أنه تم اختبار المتسابقين فى أربعة فروعن وهى أولا حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة مع حفظ متن الشاطبية كاملًا مع القدرة على الاستشهاد بالمتن، مع إتقان المتسابق للقراءات إفرادًا وجمعًا بطريقة الوقف.



أما الفرع الثاني، فأوضح العجمي أنه خاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا وفهم أحكامه ومقاصده العامة، مع معاني المفردات للذكور والإناث.



وعن الفرع الثالث، قال "العجمي" إنه متعلق حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الصوت الحسن للذكور والإناث بشرط ألا تزيد سن المتسابق على أربعين عامًا وألا تقل عن ستة عشر عامًا.



أما فيما يتعلق بالفرع الرابع، فهو متعلق بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات للذكور والإناث، ويشترط ألا تزيد سن المتسابق على 12 عامًا.



ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الاختبارات تقدم لها 15 متسابقا ومسابقة وسيتم تصعيد المتميزين منهم للاختبارات النهائية بالوزارة.