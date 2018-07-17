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برلمان

مجلس النواب يوافق على منحة كويتية لمركز الوثائق الاستراتيجية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أ ش أ
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار منحة كويتية بقيمة 500 ألف دينار كويتي، لتمويل نشاط المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن المنحة التى تقدر بقيمة 500 ألف دينار كويتي، ستساهم في استكمال توثيق برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والخرائط الجغرافية وتعميم ثقافة التوثيق الاستراتيجي في مصر.

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