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حوادث

حبس جزار وسيدة بتهمة سرقة شقة في الدرب الأحمر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:58 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس جزار وسيدة بتهمة سرقة شقة سكنية والاعتداء على صاحبتها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة، ونشاط المتهمين الإجرامي.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى يفيد بضبط لص فى العقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع منى.س.م. 61 سنة مدرسة بالمعاش مصابة بخدوش وكدمات بالظهر، تم إسعافها بمستشفى أحمد ماهر، والتى قررت بأنه حال تواجدها بالشقة سكنها قامت سيدة " ترتدى زى النقاب " بالطرق على باب الشقة وطلبت منها دخول دورة المياه فسمحت لها بالدخول، إلا أنها ارتابت فى أمرها وحال قيامها بفتح باب الشقة لاستدعاء الجيران فوجئت بشخص يرتدى " ماسك " على وجهه قام بدفعها داخل الشقة وتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها واستولى منها على سلسلة فضية وهددها بسلاح أبيض " سكين " عثر عليه بمطبخ الشقة بقصد سرقتها بالإكراه إلا أنها استغاثت بالجيران وتمكنوا من ضبطه بينما لاذت السيدة بالفرار.

وتبين أن المتهم المضبوط محمد.ع.ع. 35 سنة جزار سابق طرف زوج المجنى عليها، وضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، قفاز، ماسك صوف، لاصق طبى، وسلسلة فضية خاصة بالمجنى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نوال.ر.م. 36 سنة ربة منزل وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بمحل الجزارة ملك زوج المجنى عليها وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه خطط لارتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة فى تنفيذ مخططه وتسهيل دخوله شقة المجنى عليها.

كما تم بإرشاده ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها بأقوال المتهم الأول أيدتها، وبعرضهما على المجنى عليها تعرفت عليهما واتهمتهما بإحداث إصابتها وسرقتها بالإكراه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وامرت بما تقدم.

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