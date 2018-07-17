تأجيل 5 تظاهرات سلمية في ديالى استجابة للضرورة الأمنية

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية- في تصرح خاص لقناة "السومرية نيوز"- إن "خمس تظاهرات سلمية في ديالى جرى تأجليها إلى إشعار آخر من قبل ناشطين وشخصيات عشائرية ونخب مجتمعية استجابة للضرورة الأمنية".





كشفت قيادة شرطة ديالى العراقية، اليوم، الثلاثاء، عن تأجيل خمس تظاهرات سلمية في المحافظة استجابة لما سمته الضرورة الأمنية.وأضاف العطية أن "شرائح واسعة من مجتمع ديالى تفاعلت بشكل إيجابي مع دعوة شرطة ديالى إلى تأجيل التظاهرات بسبب التحديات الأمنية وانشغال القوات في تعقب وملاحقة تنظيم "داعش" في مناطق عدة".وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي إصابة 51 عنصرًا من القوات الأمنية فقط في تظاهرات كربلاء.وقال الأعرجي، في كلمة خلال مؤتمر عقده مع شيوخ ووجهاء عشائر العراق، إن "العراق يحتاج إلى إدارة صحيحة"، لافتا إلى أن المطالبة بتوفير الخدمات يجب أن تكون بأسلوب حضاري، مبينا أن بعض الحكومات المحلية لم تكن بالمستوى المطلوب.وأضاف: "علينا أن نعطي فرصة للحكومة لتلبية مطالب الشعب"، رافضا أي تجاوز على العراقيين أو الشركات الحكومية وغير الحكومية.وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدت إلى سقوط مصابين وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.