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مياه مطروح تناشد أصحاب المحال: عدم إلقاء الريش وأحشاء الدواجن في بالوعات المطر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:16 م
صدى البلد
أيمن محمود
أكد شريف فارس رئيس شركة المياة والصرف الصحي بمطروح، أن الشركة واجهت خلال الاحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحي بعض المشكلات، من وجود محابس تحت الأرض لم يكن لدى الشركة بيانات أو خريطة بأماكن تواجدها، نظرًا لمرور سنوات عديدة عليها، وكان يتم اكتشافها بالصدفة، مؤكدا أنه تم التعامل معها وتجديد المتهالك منها وربطها بالشبكة.

وأشار فارس، إلى أن أي مشروع جديد يحتاج الى وقت للتجريب وضبط الخلل إن وجد، مشيرا الى انه عند تشغيل الشبكات الجديدة تم اكتشاف أن هناك تراكمات للأسمنت والتراب المستخدم في شنايش المطر أدت الى عرقلة شفط المياة ولكن تم تنظيفها جيدا والاطمئنان على كفاءة المشروع.

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي, اننا نعاني من سلوكيات المواطن فى استخدام الصرف الصحي فنحن وجدنا أحشاء الدواجن فى الصرف والريش كما وجدنا زيتون تالف في شنايش المطر تسبب في سد البالوعة وفيضان المياه الى الشارع.

وطالب الأهالي واصحاب المحلات "الدواجن والمطاعم والكافيتريات وتجار الزيتون" من تصفية المخلفات قبل زجها بالصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة التعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، للحفاظ على مظهر المحافظة امام زائريها.
مياه مطروح تناشد أصحاب المحال: عدم إلقاء الريش وأحشاء الدواجن في بالوعات المطر
مياه مطروح تناشد أصحاب المحال: عدم إلقاء الريش وأحشاء الدواجن في بالوعات المطر

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