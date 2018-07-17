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رياضة

مفاجأة.. كلوب يقرر استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول بأمريكا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:26 م
صدى البلد
ياسمين تيسير -نور عادل
ذكرت تقارير صحفية أن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، قرر استبعاد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، من المشاركة في أول لقاءين وديين للموسم الجديد، خلال معسكر "الريدز" بالولايات المتحدة.

وأكد المدرب الألماني في تصريحات صحفية أن تأخر انضمام الثنائي لمعسكر الفريق سيكون سببًا أساسيًا في إبعادهما عن تشكيلة الفريق، وفقًا لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية.

ومن المقرر أن ينضم صلاح وماني لفريق ليفربول في 20 يوليو الجاري، وهو ذات اليوم الذي سيسافر فيه الفريق للولايات المتحدة استعدادًا لخوض فترة الإعداد، ومن المتوقع أن يشاركا في مباراة مانشستر يونايتد الودية في 28 يوليو.

وقال كلوب: "لا يبدو الأمر منطقيًا بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقًا في المباراة الثالثة".

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