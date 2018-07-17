الحكومة تنفي تطبيق الكتاب الإلكتروني على طلاب جامعة الأزهر

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسي الجديد (2018-2019).



وقام المركز بالتواصل مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً استمرار العمل بالكتاب الورقي وعدم إصدار أي قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي، لافتة إلى أن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



وقالت الجامعة إنها تعمل حاليًا على تعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.



وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قرارًا بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019).



كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على "فيس بوك" هو فقط الذي يَصدر عنها، وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى، غير صحيحة ولا يعتد بها.