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أخبار البلد

الوزراء: إيقاف سائق المترو صاحب فيديو اصطحاب طفل داخل كابينة القيادة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:55 م
الدكتور هشام عرفات،
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
محمود مطاوع
قال مركز معلومات مجلس الوزراء حول ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو لقائد قطار بالخط الثاني لمترو الأنفاق يصطحب طفلًا داخل كابينة القيادة مخالفًا للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، إن المركز قام بالتواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر, والتي أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشارت إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة قامت الوزارة بإصدار قرار بإيقاف السائق عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده, بالإضافة إلى إصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع السائقين وتعليقه بملاحظة السائقين، بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار, مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

كما أوضحت الوزارة أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه علي باقي طوائف التشغيل التي تعمل علي مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوي أو مقترحات لديهم تتعلق بمرفق مترو الأنفاق الاتصال على الخط الساخن (16048).

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