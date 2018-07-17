نقابة الأطباء تحذر: لا نقبل خريجى العلوم الصحية التطبيقية

وجهت نقابة الأطباء المصرية تحذيرا لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من أن "خريجى العلوم الصحية التطبيقية أو المسماة "العلوم الطبية" لن تفتح لهم النقابة أبوابها للقيد بها ولن يتم السماح لهم بممارسة مهنة الطب تحت أى مسمى لأن ممارسة الطب مقصورة على خريجى كليات الطب فقط بحكم القانون".



وقالت نقابة الأطباء فى بيانها إن "كليات العلوم الصحية التطبيقية لا تقوم بتخريج أطباء بل تخريج تقنيين مساعدى أطباء فى بعض التخصصات الطبية، وممارسة بعض خريجى هذه الكليات لمهنة الطب بدون وجه حق هو انتحال لصفة طبيب ويعاقب عليها القانون، كما أن خريجى هذه الكليات بغض النظر عن مسماها لا يتم تكليفهم بالعمل من قبل وزارة الصحة".



جدير بالذكر أن هذه الكليات التى نشأت بالأساس فى بعض الجامعات الخاصة ثم تبعتها بعض الجامعات الحكومية كان الهدف منها هو إعداد تقنين متميزين كمساعدين للأطباء فى بعض التخصصات مثل التخدير والتحاليل والأشعة والرمد والعظام والرعاية المركزة.



ثم طالبت تلك الكليات بتعديل مسمى الخريج إلى أخصائى بدلا من تقنى مساعد طبيب ليصبح لقب خريجها إخصائى تخدير، أو أخصائى تحاليل، وأخصائى أشعة وهو ما يثير الالتباس لدى العامة مع الطبيب الأخصائى، وحرصا على المهنة وعلى حرمة وقدسية جسد المريض خاطبت النقابة كل الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، ومنها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى.



ومؤخرا، تقدمت النقابة للنيابة العامة ببلاغات تزوير وانتحال صفة تحمل رقم 6025 ضد من ينتحلون صفة طبيب خاصة من يحملون كارنيهات مدون فيها لقب أخصائى أو استشارى ويمارسون المهنة فى مراكز طبية دون ترخيص.



وتؤكد النقابة أن هذه الإجراءات ما هى إلا حماية للصحة العامة للمواطنين.



وطالب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى بضرورة التحقيق فى مدى قانونية إنشاء نقابة لأخصائيي التحاليل وكذلك التحقق من الصفة الطبية الملحقة بأسمائهم بالمخالفة للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والقرار الوزارى رقم 626 لسنة 2916 بشأن الترقيات الفنية للأطباء.