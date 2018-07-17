أطعمة لا تتوقعى فائدتها فى تخفيض الكوليسترول وتحسين الهضم

هناك أطعمة عديدة تساعد على إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة الطبيعية ونقدم إليك أفضل 8 أطعمة لإدرار الحليب خلال فترة الرضاعة طبيعيًا.. وتقدم أخصائية التغذية العلاجية دعاء عاشور عبر "صدى البلد" قائمة بهذه الأطعمة.



-الشوفان .. غنى بالبروتينات التى تساعد فى تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بالدم وضبط ضغط الدم وتحسين عملية الهضم وتجنب حالات الإمساك لاحتوائه على نسب عالية من الألياف



-المكسرات.. غنية بمضادات الأكسدة وبالدهون الجيدة الصحية لكن، من الأفضل أن تتناولي المكسرات النيئة وغير المملحة إذا أمكن.



- الجزر .. غنى بمركب البيتا كاروتين وبالبوتاسيوم وفيتامين A الذى يساعد على التخلص من الوزن الذي إكتسبته في فترة الحمل.



- الزنجبيل .. كوب دافئ من الزنجبيل يساعد على التغلب على الغثيان الصباحي وتحفيز إنتاج لبن الثدي خلال فترة الرضاعة.



- بذور الشبت .. تحتوى على نفس الزيوت الطيارة النشطة التي تعمل على تحفيز إنتاج الحليب خلال فترة الرضاعة.