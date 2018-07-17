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أطعمة لا تتوقعى فائدتها فى تخفيض الكوليسترول وتحسين الهضم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:02 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هناك أطعمة عديدة تساعد على إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة الطبيعية ونقدم إليك أفضل 8 أطعمة لإدرار الحليب خلال فترة الرضاعة طبيعيًا.. وتقدم أخصائية التغذية العلاجية دعاء عاشور عبر "صدى البلد" قائمة بهذه الأطعمة.

-الشوفان .. غنى بالبروتينات التى تساعد فى تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بالدم وضبط ضغط الدم وتحسين عملية الهضم وتجنب حالات الإمساك لاحتوائه على نسب عالية من الألياف

-المكسرات.. غنية بمضادات الأكسدة وبالدهون الجيدة الصحية لكن، من الأفضل أن تتناولي المكسرات النيئة وغير المملحة إذا أمكن.

- الجزر .. غنى بمركب البيتا كاروتين وبالبوتاسيوم وفيتامين A الذى يساعد على التخلص من الوزن الذي إكتسبته في فترة الحمل.

- الزنجبيل .. كوب دافئ من الزنجبيل يساعد على التغلب على الغثيان الصباحي وتحفيز إنتاج لبن الثدي خلال فترة الرضاعة.

- بذور الشبت .. تحتوى على نفس الزيوت الطيارة النشطة التي تعمل على تحفيز إنتاج الحليب خلال فترة الرضاعة.

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