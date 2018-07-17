ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

محافظ الدقهلية: محافظات الدلتا عائمة على غاز طبيعي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:39 م
صدى البلد
كتب: مايكل عياد
أكد الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، أن دلتا مصر، فيها مناطق عائمة على بترول وغاز طبيعي، كالجمالية وبلقاس وغيرها، داعيا الله "يارب نكتشف كل يوم حقل".

وأضاف "شعراوي"، خلال كلمته في جلسة التشاور المجتمعي لشركة بتروبل بالمنصورة، أن هناك نتائج مبشرة في اكتشافات الغاز والبترول بالصحراء الغربية والبحر الأحمر والمتوسط، وأن تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية تعمل على انتعاش الاقتصاد وتوفير عملة صعبة للدولة ووقف الاستيراد من الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضح المحافظ أن الشركات التي تعمل في التنقيب والبحث عن البترول تلتزم بتقييم وإعداد الدراسات البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشروعات وهذا ما يؤكد التزام الدولة بحماية المواطنين والبئية، وأن محافظات دلتا النيل نستطيع وصفها بأنها عائمة بالغاز وهذا خير للدولة.

شارك بالجلسة كل من؛ الدكتور السيد النصر محافظ كفر الشيخ، واللواء ممدوح طه سكرتير عام محافظة دمياط، والمهندس سمير زايد مدير عام العمليات بشركة بترول بلاعيم "بتروبل" ولفيف من قادة الشركة ووزارة البترول.

ترشيحاتنا

خاميس رودريجز يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات معاشات الحكومة ورئيس النواب

انفجار عماد متعب.. كيف انتقم المخضرم من البدري وداعب عاطفة الجماهير.. فيديو

فضيحة جديدة تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة

ميدو يكشف عن أهم صفات لاعب كرة القدم المميز

أول تعليق لعبد الله السعيد بعد انضمامه لمعسكر أهلي جدة

الأمن يحذر جماهير الأهلي من التوجه لـ ستاد برج العرب دون تذكرة

تشكيل هجومي للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

سموحة يكثف مفاوضاته لخطف عماد متعب قبل الجونة والإسماعيلى

بعدما استقبلهم الرئيس السيسي .. ما لا تعرفه عن طائفة البهرة

فتحي مبروك:تشكيلة محمد يوسف الأفضل في لقاء تاون شيب

الأعلى للقضاء يوافق على الجزء الأول من حركة النيابة العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟