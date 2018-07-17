محافظ الدقهلية: محافظات الدلتا عائمة على غاز طبيعي

أكد الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، أن دلتا مصر، فيها مناطق عائمة على بترول وغاز طبيعي، كالجمالية وبلقاس وغيرها، داعيا الله "يارب نكتشف كل يوم حقل".





وأضاف "شعراوي"، خلال كلمته في جلسة التشاور المجتمعي لشركة بتروبل بالمنصورة، أن هناك نتائج مبشرة في اكتشافات الغاز والبترول بالصحراء الغربية والبحر الأحمر والمتوسط، وأن تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية تعمل على انتعاش الاقتصاد وتوفير عملة صعبة للدولة ووقف الاستيراد من الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.





وأوضح المحافظ أن الشركات التي تعمل في التنقيب والبحث عن البترول تلتزم بتقييم وإعداد الدراسات البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشروعات وهذا ما يؤكد التزام الدولة بحماية المواطنين والبئية، وأن محافظات دلتا النيل نستطيع وصفها بأنها عائمة بالغاز وهذا خير للدولة.



