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اقتصاد

سكرتير عام دمياط: اكتشافات البترول تعكس سير مصر على الطريق الصحيح

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:40 م
صدى البلد
كتب: مايكل عياد
أكد اللواء ممدوح طه، سكرتير عام محافظة دمياط، أن نجاحات قطاع البترول المصري باتت تظهر جليًا من خلال الاكتشافات الكثيرة والكبيرة المعلن عنها مؤخرًا، وهو ما يدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف "طه"، خلال كلمته بجلسة التشاور المجتمعي لشركة بتروبل بالمنصورة، نيابة عن محافظ دمياط، أن التشاور المجتمعي يدل على مشاركة الدولة للمواطنين، والتعظيم من دورهم، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة ظروفهم الخاصة.

وأوضح سكرتير المحافظة، أن القيادة السياسية الحالية لها فضل كبير في النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، مقدما الشكر للقائمين على الجلسة والمساحة التي تتيحها شركة بتروبل للمشاركة في مثل تلك الجلسات.

شارك بالجلسة كل من؛ الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء السيد النصر محافظ كفر الشيخ، والمهندس سمير زايد مدير عام العمليات بشركة بترول بلاعيم "بتروبل" ولفيف من قادة الشركة ووزارة البترول.

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