سكرتير عام دمياط: اكتشافات البترول تعكس سير مصر على الطريق الصحيح

أكد اللواء ممدوح طه، سكرتير عام محافظة دمياط، أن نجاحات قطاع البترول المصري باتت تظهر جليًا من خلال الاكتشافات الكثيرة والكبيرة المعلن عنها مؤخرًا، وهو ما يدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.





وأضاف " طه "، خلال كلمته بجلسة التشاور المجتمعي لشركة بتروبل بالمنصورة، نيابة عن محافظ دمياط، أن التشاور المجتمعي يدل على مشاركة الدولة للمواطنين، والتعظيم من دورهم، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة ظروفهم الخاصة.





وأوضح سكرتير المحافظة، أن القيادة السياسية الحالية لها فضل كبير في النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، مقدما الشكر للقائمين على الجلسة والمساحة التي تتيحها شركة بتروبل للمشاركة في مثل تلك الجلسات.



