محمد عطية يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة.. فيديو وصور

نشر الفنان محمد عطية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، مقطع فيديو قصير يسجل فيه لحظات الاحتفال بعيد ميلاده، حيث استقل باراشوت في سماء بيروت واحتفل بعيد ميلاده.



وعلق عطية على الصورة قائلا: "دي طريقتى فى الاحتفال بعيد ميلادى، الأبطال فى الهواء".



ويستعد محمد عطية لطرح ألبومه الجديد والذي يتضمن 10 أغنيات جديدة يتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر ومنهم المايسترو مصطفى الحلواني، أيمن بهجت قمر، أحمد ابراهيم وشريف مكاوي.

