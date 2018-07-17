ريجيم البروتينات يسبب الاكتئاب والتوتر العصبي

نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعدم اللجوء إلى ريجيم البروتينات والامتناع عن النشويات، لأنه يسبب الاكتئاب والتوتر العصبي.



وأضاف خبير التغذية في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه من إضرار رجيم البروتينات والامتناع عن النشويات يؤدي إلى الاكتئاب والتوتر العصبى، لأن المخ لا يأخذ غذاءه المتكامل لكى يفرز هرموناته الطبيعية ومنها هرمون السعادة.



ويرجع سبب الاكتئاب إلى عدم تناول الكربوهيدرات والتي تعمل على زيادة إفراز مادة السيروتونين في الدماغ التي تحسن من حالة المزاج.



كما إن استهلاك كمية عالية من البروتين لها آثار سلبية على الكلى، حيث إنه قد يتسبب بإجهادها تكوين الحصى والخلل الوظيفي.



