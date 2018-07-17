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حوادث

القبض على لص سرق سيارة طبيب بالساحل

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:48 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على لص سرق سيارة طبيب بالساحل.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بتواجد أحد الأشخاص بشارع العروسي وقيامه بعرض سيارة حديثة للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. 

انتقل ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه. وتبين أنه عاطل وبحوزته السيارة رقم ن ص ص 368 ماركة كيا سبرتاج فيراني اللون موديل 2016 .

بالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شبرا بتاريخ سابق بلاغ طبيب ومقيم بالساحل. 

واعترف بسرقة السيارة من داخل جراج كائن شارع حسن بهجت دائرة قسم شرطة شبرا عقب استيلائه على مفتاح السيارة من حارس الجراج بأسلوب المغافلة.

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