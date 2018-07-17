الصيادلة تبدأ أولى خطوات إنشاء شركة للتجارة والتوزيع

قال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الاستثمار بالنقابة إنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل 24 يوليو بدء تنفيذ أولي خطوات حلم إنشاء شركة صيادلة مصر للتجارة والتوزيع ، حيث سيتم عقد الاجتماع الأول للجنة الاستثمار لتدشين إنشاء الشركة .



وأضاف الوكيل أنه سيمثل في اللجنة كل نقيب لكل محافظة من محافظات مصر ليكون معبرا عن رأي صيادلة محافظته.



وأوضح الوكيل أن الخطوة الأولى ستتضمن طرح التصويت في هذا الاجتماع على الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء الشركة ، أما الخطوة الثانية سيتم ترشيح خبراء في هذا المجال ومكاتب استشاريه معتمدة لمشاركة لجنة تحديث واعداد الدراسة الشاملة لإنشاء الشركة.



وتابع ان الخطوه الثالثة ستتضمن اختيار شكل وطبيعة عمل الشركه وكيفية إشراك الصيادله ومساهمتهم فيها ، اما الخطوه الرابعه فسيتم وضع آليات للتنفيذ وجدول زمني واضح له.

