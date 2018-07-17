خدمات إنسانية بلا حدود يقدمها مركز مجدى يعقوب بأسوان منذ افتتاحه في 2009 .. ووزيرة الصحة تزور المركز دعما لاستكمال رسالته

وزيرة الصحة تزور المركز لتقديم الدعم للسير مجدى يعقوب

أهالي المرضى يشيدون بالمعاملة الطيبة والمستوى الطبي الراقي

خدمات إنسانية جليلة يقدمها مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمدينة أسوان منذ إفتتاحه في عام 2009 ليكون علامة مضيئة للبسطاء ونموذجًا للعطاء اللامحدود من ملك القلوب ليرسم الإبتسامة على وجوههم ، ويكون هذا المركز نبراسًا يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل .حيث يعتبر المركز من أعظم الصروح الطبية لعلاج أمراض القلب وأيضًا باقة من النور والأمل وعلامة مضية للبسطاء في جنوب مصر، حيث يقوم بإجراء عمليات القلب سواء الجراحية أو القسطرة مجانًا للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، بجانب الدول الإفريقية ، فالمركز أسسه جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب الحاصل على ألقاب "سير" و"بروفسير"، وحاصل على قلادة النيل والملقب بـ(جراح القلوب) وأسطورة الطب في العالم.وتجدر الإشارة إلى أن جراح القلب العالمي السير مجدى يعقوب قام بإجراء نحو 25 ألف عملية خلال مشواره الطبي الطويل منها 2500 عملية زراعة قلب خلال ربع قرن ، كما بلغت أبحاثه العالمية أكثر من 400 بحث في جراحة القلب والصدر، نال بها العديد من الألقاب والأوسمة العالمية، وكان له الفضل في رفع أسم مصر عاليًا فى جميع المحافل الدولية.ويهتم الدكتور مجدى يعقوب بخدمة المواطن البسيط ورعاية غير القادرين، وأن ذلك يظهر بوضوح في الدور الرائد الذى يقوم به مركز القلب المفتوح تحت إشرافه وفريق عمله من خلال تقديم العديد من الأساليب الجراحية الجديدة لعلاج أمراض القلب، وأنه يتم التعامل مع جميع الحالات بشفافية، وحسب الظروف الصحية لكل حالة، والتي يتم تحديدها من خلال فريق من الخبراء بالمركز، منهم خبراء عالميون تابعون لسلاسل الأمل العالمية، التي يرأسها الدكتور مجدي يعقوب، ويتم وضع الحالات في قوائم انتظار حسب خطورة واحتياج الحالة للجراحة، حيث تكون الأولوية للحالات الحرجة، مشيرا إلى أن خدمة المرضى شرف لا يضاهيه شرف.وكان قد دعا الدكتور مجدى يعقوب خلال مؤتمر صحفى نظمته مؤسسة مجدى يعقوب فى مايو الماضى بالقاهرة جميع المصريين والأشقاء العرب إلى دعم مركزهم " المركز العالمى للقلب بأسوان " الذى سيتم وضع حجز الأساس له سبتمبر المقبل على ضفاف النيل بأسوان على مساحة 32 فدانًا بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون دولار .هذا ويحرص العديد من الزائرين لأسوان سواء كانوا وزراء أو شخصيات عامة رياضية أو فنية وغيرها بزيارة مركز جراح القلب العالمي للإطمئنان على الحالات المرضية، وتفقد أرجاء هذا الصرح الطبي الهام والحيوي في صعيد مصر ، مع الإطلاع على ما يقدمه المركز من خدمات مجانية بأعلى درجات الجودة العالمية للحالات المرضية المختلفة .وفى سبيل ذلك قامت أمس الإثنين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيارة ميدانية لمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب بأسوان رافقها خلالها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان ومسئولى الصحة حيث أوضحت الوزيرة بأن الجراح العالمى مجدى يعقوب وافق على البدء فى تنفيذ وحدة ملحقة بمستشفى النصر للأطفال في بورسعيد لخدمة أهالى شمال مصر وستكون مركزًا للإشعاع العلمى.وقالت وزيرة الصحة خلال جولتها التفقدية بأن مركز مجدى يعقوب من ضمن مؤسسات المجتمع المدنى التى لابد من دعمها عالميًا حتى نعطى رسالة للعالم بالدور التى تقوم به هذه المؤسسة ليس فقط على المستوى الطبى بينما ايضا على المستوى العلمى، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة قائمة على دعم وتبرعات المصريين فهم الأساس فى علاج كل المرضى الذين إستفادوا من الخدمة الطبية التى تقدمها المؤسسة بشكل راقى طيلة الفترة الماضية.وأكدت الدكتورة هالة زايد بأن وزارة الصحة تدعم مؤسسة مجدى يعقوب لعلاج القلب في مصر نظرًا لدورها الخيرى الهام فى مساعدة مرضى القلب وأن الدولة تسعى دائمًا لمساندة أى عمل خيرى يخدم المواطنين.فيما قال الجراح العالمى مجدى يعقوب إن المركز الجديد للمؤسسة المقرر افتتاحه بمدينة أسوان الجديد سيخدم كل المرضى حيث تبلغ مساحته 4 أضعاف المركز الحالي وهو مخصص لخدمة الإنسانية ، وسيكون التدريب العلمى به على أعلى مستوى لمساندة كل المرضي من المصريين ، وأن الخدمة الطبية المقدمة ستكون مجانًا لكافة المرضى .هذا ويعتبر المركز تابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وهي مؤسسة غير ربحية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات الخيرية وتهدف في المقام الأول إلي تقديم الخدمة الطبية المتميزة في مجال القلب والأوعية الدموية بالمجان لجميع مرضي القلب من الأطفال والكبار، بجانب العمل على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال.كما أن للمركز دور حيوي في مجال التدريب من خلال مجموعة من الدورات العلمية والعملية المتخصصة لإعداد كوادر بشرية وجيل ثاني من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين علي أعلي مستوي للتعامل مع المرضي والمساهمة في التخفيف من آلامهم، كما أنه يعمل على توفير أحدث وأفضل الخدمات الطبية المجانية للمرضى وخاصة الفئات الأقل حظا والأكثر احتياجا مع إعطاء اهتمام خاص للمرضى من الأطفال، وإعداد صف ثان من أمهر شباب الأطباء والعلماء والباحثين وأطقم التمريض من المصريين وذلك وفقا لأفضل المستويات الطبية العالمية حيث يقوم مركز مجدى يعقوب سنويًا بإجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية لقسطرة القلب، فضلًا عن إستقبال 3 آلاف حالة كشف جديدة.وكان قد بدأ المركز نشاطه بأسوان منذ عام 2009 حيث شهد العديد من مراحل التوسع والتطوير خلال السنوات الماضية منها المرحلة الأولي والثانية والتي تضم مبني مكون من أربع أدوار يشمل 63 سريرًا منها 24 سرير رعاية أطفال وكبار و30 سرير رعاية فندقية للأطفال والكبار بالإضافة إلي 9 أسرة لرعاية قسطرة القلب ، علاوة علي غرفتين عمليات مجهزين بنظام الكبسولات الأمريكية ، كما أنه جاري العمل في المرحلة الثالثة التي ستشمل إنشاء مبنى من دورين يضم 9 عيادات خارجية و10 غرف فندقية للمرضى وقسم للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى غرفة للاجتماعات.ويتكون فريق عمل مركز القلب بأسوان من نحو 40 طبيبا بمختلف التخصصات (جراحة، قلب، تخدير، عناية مركزة، إلخ ، بجانب 110 تمريض ، و20 فني ، بجانب الوظائف الإدارية والخدمات المساعدة ، فيما يضم المركز قسم الأشعة والذي يحتوي على أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر ، علاوة على خدمات طبية مساعدة (صيدلية، بنك الدم، معمل) .ويستقبل مركز القلب بأسوان آلاف الحالات سواء بإجراء الكشف والفحوصات أو العمليات الجراحية ونظرًا لوجوده في جنوب الصعيد حيث يستلزم الحجز بمركز مجدى يعقوب نسخة من تقرير الموجات الصوتية حديثة ( أيكو ) ، وتقرير القسطرة القلبية ، أو ما يفيد الإصابة بأمراض القلب وصورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد للأطفال ، وأرقام التليفون " رقم أرضى و 2 رقم محمول " وينوه المركز إلى عدم تسليم أي أصول مستندات حيث أن المركز غير مسئول عن فقدانها ، كما يتم تسليم هذه المستندات بشكل شخصي أو قريب من الدرجة الأولى للحالة المرضية ، أو عبر البريد السريع على عنوان " مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بجوار المستشفى الجامعي ص . ب 200 .أما عن أراء المواطنين المترددين على مركز مجدى يعقوب لمتابعة إجراء الكشوفات أو الفحوصات الطبية أو العمليات الجراحية أو القسطرة لحالات مرضية معهم فقد رصدت " صدى البلد " هذه الأجواء أمام مركز مجدى يعقوب بأسوان الذى أسسه حيث يقول طه محمود المقيم بمحافظة أسوان بأن أبنته التى تبلغ عامين تم إحتجازها بالمركز ، وتم عمل الفحوصات والتحاليل ، مؤكدًا بأن ما يتميز به المركز هو أنه يقوم بإعطاء أولوية لإجراء الجراحة يتم تحديدها حسب خطورة الحالة الصحية للمريض ولا مجال للمجاملات - على حد قوله - إضافة إلى المتابعة المستمرة للحالة وتواجد الفريق الطبي بصفة مستمرة، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى وتحديد موعد لإجراء الجراحة ، والإتصال بالمريض لإخطاره بموعدها ، كما أنه يستقبل الحالات وسط معاملة طيبة ومستوى راقى .