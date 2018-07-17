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منوعات

شاهد.. نسر يهاجم طفلة ويحاول خطفها

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:59 م
صدى البلد
نهى حمدي
وسط الأجواء الاحتفالية بمهرجان "الشاطئ الجنوبي" في قرغيزستان، وأثناء استعراض الخصائص المميزة لهواية الصيد على الخيل باستخدام النسر والقوس والسهام، هاجم أحد النسور طفلة تشارك في الاحتفال ليتحول المهرجان إلى كارثة.

وأثناء الاحتفال، هجم أحد النسور الذهبية، التي تم إطلاقها لتطارد الفريسة، طفلة عمرها 8 سنوات وزرع مخالبه في ظهرها وقام بضربها بمنقاره في رقبتها، ليهرع الحضور إلى الطفلة محاولين أنقذها من فم النسر، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأصيبت الطفلة بجروح عميقة في ظهرها ورقبتها. وتم نقلها فورا إلى أحد مستشفيات قرغيزستان، لتلقي العلاج اللازم ومباشرة حالتها الصحية.

ويعتبر هذا المهرجان الذي يقام بإيسيك كول، الشهيرة في قرغيزستان، من أهم المهرجانات التي تستعرض رياضة الصيد المفضلة لدى سكان قرغيزستان.

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