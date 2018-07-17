الزناتي: الحضارات تقاس بما تملكه من ثروات بشرية

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الحضارات لا تقاس بامتلاك الثروات الطبيعية بل بما تملكه من ثروات بشرية وأهمها التعليم والتطوير والتحديث في المضمون العالمي.



جاء ذلك كلمته التي ألقاها خلال فعاليات "الأسبوع العالمي للتدريب" في قصر اليونيسكو بالعاصمة اللبنانية بيروت، برعاية وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور مروان حماده، وجمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني، وبحضور الشيخ خالد الزعبي مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون عكار، ومشاركة وفود من مدربين واستشاريين وخبراء تعليم من 15 دولة عربية.



واستعرض "الزناتي" إنجازات اتحاد المعلمين العرب على مدار تاريخيه الطويل في البناء، من إعداد للكوادر البشرية بهدف النهوض بالتعليم العربي، مؤكدًا الحاجة إلى قيم الإبتكار وقدرات الفرد وتدريبه وصقله بالخبرات وصولًا إلى التمييز.



وأثنى نقيب معلمي مصر على الشعب اللبناني وإهتمامه بالتعليم والتطوير، واستضافة الملتقيات والمؤتمرات التعليمية للتدريب والتطوير ونقل الخبرات والتجارب العالمية، معربًا عن شكره لدولة لبنان الشقيقة حكومًا وشعبًا.



