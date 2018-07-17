ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الزناتي: الحضارات تقاس بما تملكه من ثروات بشرية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:06 م
خلف الزناتي يلقي
خلف الزناتي يلقي كلمة بالاسبوع العالمي للتدريب ببيروت
الديب ابوعلى
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الحضارات لا تقاس بامتلاك الثروات الطبيعية بل بما تملكه من ثروات بشرية وأهمها التعليم والتطوير والتحديث في المضمون العالمي.

جاء ذلك كلمته التي ألقاها خلال فعاليات "الأسبوع العالمي للتدريب" في قصر اليونيسكو بالعاصمة اللبنانية بيروت، برعاية وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور مروان حماده، وجمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني، وبحضور الشيخ خالد الزعبي مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون عكار، ومشاركة وفود من مدربين واستشاريين وخبراء تعليم من 15 دولة عربية.

واستعرض "الزناتي" إنجازات اتحاد المعلمين العرب على مدار تاريخيه الطويل في البناء، من إعداد للكوادر البشرية بهدف النهوض بالتعليم العربي، مؤكدًا الحاجة إلى قيم الإبتكار وقدرات الفرد وتدريبه وصقله بالخبرات وصولًا إلى التمييز.

وأثنى نقيب معلمي مصر على الشعب اللبناني وإهتمامه بالتعليم والتطوير، واستضافة الملتقيات والمؤتمرات التعليمية للتدريب والتطوير ونقل الخبرات والتجارب العالمية، معربًا عن شكره لدولة لبنان الشقيقة حكومًا وشعبًا.

ترشيحاتنا

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ضم هذا اللاعب

تاونشيب يغادر مصر بعد ملاقاة الأهلي اليوم

الإسماعيلى يحسم ضم أحمد الشيخ إلى القلعة الصفراء

البرلمان: إسقاط عضوية نواب عملوا على إتلاف المال العام وسب مسئولين

أبرزهم مجدي يعقوب بـ 74%.. ليسوا من أوائل الثانوية العامة لكنهم رفعوا اسم مصر في الخارج

مصر الأولى عالميا في تصنيع واختبارات سيارة السباقات الكهربائية.. فيديو وصور

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

رسميا .. إعارة لاعبي الإسماعيلي إلى حرس الحدود لمدة موسم

مصدر باتحاد الكرة: حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب بشرط واحد

مبلغ مالى ضخم لـ كاريلو بعد الانتقال للهلال السعودى

زيدان يقترب من توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد

انفجار عماد متعب.. كيف انتقم المخضرم من البدري وداعب عاطفة الجماهير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

فيديو

منى محرز: تصدير فائض إنتاج مصر من البيض للخارج.. فيديو
تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟