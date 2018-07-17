وزيرة الصحة: الزيادة السكانية على رأس أولوياتنا.. وخطة طموحة لخفضها

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تولى القضية السكانية اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم ثمار التنمية، مشيرة إلى أن لدى الدولة خطة طموحة لخفض معدل الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بالشراكة مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.





جاء ذلك، اليوم ، خلال حضورها افتتاح دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة في مسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى تضافر وتكامل كافة الجهود للوصول الى معدلات منخفضة للزيادة السكانية، بما يعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.





وقالت وزيرة الصحة، إننا نعمل علي توفير وسائل تنظيم الأسرة، سواء من خلال الوحدات الصحية أو القوافل الطبية التى تجوب محافظات الجمهورية، لافتة إلى دور وزارة الأوقاف لتحفيز الأسر وإقناعهم لطلب الوسائل نظرًا لدورها التوعوي والاستراتيجي.



