ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الصحة: الزيادة السكانية على رأس أولوياتنا.. وخطة طموحة لخفضها

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:47 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تولى القضية السكانية اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم ثمار التنمية، مشيرة إلى أن لدى الدولة خطة طموحة لخفض معدل الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بالشراكة مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.

جاء ذلك، اليوم ، خلال حضورها افتتاح دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة في مسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى تضافر وتكامل كافة الجهود للوصول الى معدلات منخفضة للزيادة السكانية، بما يعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للبلاد. 

وقالت وزيرة الصحة، إننا نعمل علي توفير وسائل تنظيم الأسرة، سواء من خلال الوحدات الصحية أو القوافل الطبية التى تجوب محافظات الجمهورية، لافتة إلى دور وزارة الأوقاف لتحفيز الأسر وإقناعهم لطلب الوسائل نظرًا لدورها التوعوي والاستراتيجي. 

الجدير بالذكر أن عدد من الأئمة يحضرون الدورة التثقيفية المتخصصة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا الأسرة، في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الحالى ، بمسجد النور بالعباسية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة في برامج التنفيذ.

ترشيحاتنا

فيديو جراف ..الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وشمال الصعيد

فضيحة جديدة تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ضم هذا اللاعب

كارتيرون: دروجبا وراء موافقتي على تولي منصب تدريب الأهلي

الأمن يحذر جماهير الأهلي من التوجه لـ ستاد برج العرب دون تذكرة

نقابة الأطباء تحذر: لا نقبل خريجى العلوم الصحية التطبيقية

تفاصيل مشاجرة رحمة حسن مع معجب

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

ترحيل نجل المرسي أبو العباس المتهم بخنق زوجته وطفلتيه للسجن المركزي

أزمة بالنواب بسبب معاشات وزراء شريف إسماعيل

كورتوا ينضم إلى ريال مدريد خلال أيام

ريجيم الشاي الأخضر لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

فيديو

تنسيق 2018.. التعليم العالي: تعديل الرغبات ممكن حتى الجمعة..فيديو
الزراعة: مصر من أقل دول العالم استهلاكا للمبيدات.. فيديو
وزير الأوقاف: الزيادة السكانية تحتاج حلا فوريا وجذريا.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالسواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. جولة تفقدية لوزير الإنتاج الحربى بمركز المعلومات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟