إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل عشيقته

أحال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية سائق بهيئة الإسعاف إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل عشيقته رميا بالرصاص لطلبها الانفصال عنه واكتشافه علاقتها بآخرين.



باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة أحمد حسني وكيل أول نيابة الصف بعد ورود كافة التقارير الخاصة بالطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليها وتقارير الادلة الجنائية حول سلاح الجريمة "طبنجة" ومطابقة قطر اعيرته بفتحتي الدخول والخروج برأس المجني عليها في تحقيقات استمرت قرابة 3 اشهر.



وأسفرت التحقيقات التي اجريت برئاسة المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف، أن بداية الكشف عن الجريمة كان ببلاغ بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة بعيار ناري في الرأس أعلى الأذن اليسرى، بجوار ترعة مسجد موسى بقرية كفر الواصلين باطفيح، ولم يعثر معها على أوراق تكشف شخصيتها .



انتقل أحمد حسني وكيل أول نيابة الصف إلى موقع العثور على الجثة فور إخطار النيابة العامة، وأسفرت مناظرة الجثة عن أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر ويوجد إصابة برأسها كشفت المعاينة انها لطلق ناري محدثا فتحتي دخول وخروج من جانبي الرأس فأمر المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف بندب الطب الشرعي لاجراء عملية التشريح وبيان أسباب الوفاة.



وامرت النيابة باخذ بصمات لايدي وقدم المجني عليها وسحب عينة DNA للكشف عن هويتها كما كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان مدي تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه، وكلفت فريق البحث الجنائي بفحص بلاغات التغيب واجراء التحريات حول هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة .



شكل اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الجريمة ونجحت التحريات التي اجريت برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة عن تحديد هوية المجني عليها وتبين انها تدعي رشا . ف.ش 37 سنة ربة منزل، وان الجاني يدعي حسانين .م.ح 47 سنة، سائق بهيئة الإسعاف.



تمكنت قوة امنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة مقرا انه كانت تربطه علاقة بالقتيلة منذ 5 سنوات وانها طلبت منه مؤخرا قطع علاقتهما لارتباطها باخر ثم علم بتعدد علاقاتها ما اثار غضبه وقرر قتلها وانه اثناء سيره بالطريق شاهدها فطلب منها توصيلها بالتوك توك حتي وصل الي منطقة نائية واطلق عليها رصاصة براسها من طبنجة كانت بحوزته والقي بالجثة علي حافة الترعة .



أرشد المتهم عن سلاح الجريمة حيث قام بدفنه بالمنطقة الجبلية خلف مبني الاسعاف الذي يعمل به، تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق التي فور الانتهاء من التحقيقات قررت احالة المتهم الي محكمة الجنايات "محبوسا"